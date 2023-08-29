Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesinde köprüden dereye düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.
Olay, İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Şükrü Kaya'ya ait büyükbaş araziden dönerken ayağı kayarak 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü. Köylüler, hayvanı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla dereye düşen hayvanı 1 saatlik çalışmayla iş makinesiyle kurtardı. Hayvan, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR
2023-08-29 15:26:00