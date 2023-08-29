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        Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:26 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:27
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        Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
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        Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesinde köprüden dereye düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.

        Olay, İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Şükrü Kaya'ya ait büyükbaş araziden dönerken ayağı kayarak 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü. Köylüler, hayvanı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla dereye düşen hayvanı 1 saatlik çalışmayla iş makinesiyle kurtardı. Hayvan, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

        2023-08-29 15:26:00

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