Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Polisten kaçtı, bahçede, battaniyenin altında saklanırken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçtı, bahçede, battaniyenin altında saklanırken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, 3 ayrı evin kapısının kilidini kırıp, para ve ziynet eşyası çalan, evine yapılan baskında polisi görünce kaçan Fatih Y., bir bahçede battaniyenin altında saklanırken yakalandı.

        Kentte, 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelinin Fatih Y. olduğu tespit edildi. Polis, şüphelinin evine baskın yaptı. Polisi görünce banyodaki havalandırma penceresinden çıkıp, yan daireye giren Fatih Y., komşusunun çığlığı üzerine buradan da kaçtı. Bir bahçede, battaniyenin altına gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Fatih Y.'nin üstünde ve evinde yapılan aramada 51 gram altın kolye, küpe ve yüzük, 41 gram inci kolye ve küpe, 32 bin 495 TL, 168 gram altın kolye, küpe ve yüzük, 67 gram inci kolye, küpe, 4 farklı markalarda kol saati, 1 dijital fotoğraf makinesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-29 17:43:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Osmancık Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
        Osmancık Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
        KARADENİZBİRLİK, İskilip'te ayçiçeği alımına başladı
        KARADENİZBİRLİK, İskilip'te ayçiçeği alımına başladı
        Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
        Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
        Çorum'da köprüden dere yatağına düşen ineği itfaiye kurtardı
        Çorum'da köprüden dere yatağına düşen ineği itfaiye kurtardı
        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi yatırımlarına ağırlık veri...
        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi yatırımlarına ağırlık veri...
        Çorum'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan zanlı polis kovalamacasıy...
        Çorum'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan zanlı polis kovalamacasıy...