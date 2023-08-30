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        Baro başkanı törende fenalaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:47
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        Baro başkanı törende fenalaştı
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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Baro Başkan Turan Kalıpcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma töreni devam ettiği sırada, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, protokol üyelerinin arasındayken bir anda yere yığıldı. Vali Zülkif Dağlı´nın talimatıyla gölge bir alana götürülen Kalıpcı´ya sağlık ekipleri müdahale etti. Kalıpcı, daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kalıpcı, ambulansa götürülene kadar yalnız bırakmadı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Turan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-30 10:45:21

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