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        Şehit Astsubay Çalgay, Çorum'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:45
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        Şehit Astsubay Çalgay, Çorum'da toprağa verildi
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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay (29), eşinin isteğiyle Çorum'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Evli ve 1 çocuk babası şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın cenazesi, uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi. Aslen Tokatlı olan şehit Çalgay'ın cenazesi, eşinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Eşi Esmanur Çalgay, şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınırken şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan´ın da yakınlarının yanında olduğu görüldü.

        Şehit Buğra Çalgay´ın cenazesi, daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camisi'ne götürüldü. Cenazeye Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-30 14:43:43

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