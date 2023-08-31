Çorum'da polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da polis otosu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet P. yönetimindeki 19 ABH 113 plakalı hafif ticari araç ile devriye görevindeki Aşgın D.'ın kullandığı 19 BN 093 plakalı polis otosu çarpıştı. Kazada polis memurları Aşgın D. ve Mehmet A.Ç. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Feyzullah Ç., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayı öğrenen Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da bölgeye gelerek bilgi aldı. Pehlivan daha sonra hastaneye kaldırılan polis memurlarını ziyaret etti.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-08-31 22:06:56