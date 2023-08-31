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        Çorum´da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:23 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:24
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        Çorum´da orman yangını
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        Yusuf ÇINAR/LAÇİN (Çorum), (DHA) ÇORUM'un Laçin ilçesinde ormanda yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede etkili olan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

        Yangın bu akşam Laçin ilçesi Gökgözler ve Kuyumcu köyü arasında bulunan ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çorum ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Sarp kayalıklardan oluşan bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-31 22:22:25

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