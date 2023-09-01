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        Çorum'daki orman yangını, 5 saatte söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:20
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        Çorum'daki orman yangını, 5 saatte söndürüldü
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        Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Laçin ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangın, dün akşam, Laçin ilçesi Gökgözler ve Kuyumcu köyü arasındaki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çorum ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Sarp kayalıklardan oluşan bölgede ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangının tamamen söndürüldüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-09-01 11:16:18

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