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        Çorum'da otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosikletli Yaşar Efe, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:00
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        Çorum'da otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosikletli Yaşar Efe, öldü
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        Yusuf ÇINAR/ SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yaşar Efe Atalay (15), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde SungurluÇorum Yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 19 AAE 530 plakalı otomobil, kavşakta Yaşar Efe Atalay yönetimindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Yaşar Efe Atalay, Sungurlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Atalay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Sungurlu Yusuf ÇINAR

        2023-09-02 22:56:16

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