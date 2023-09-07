Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İstanbulSamsun D-100 yolu Osmancık ilçesi Hacıhasan mevkisi Gökdere köyü yol ayrımında meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul yönüne ilerleyen Yusuf Çolaker yönetimindeki 05 ABA 833 plakalı otomobil, Mehmet Tayfur Koparıcı'nın kullandığı 05 DH 299 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 05 DH 299 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Çağla (29), Defnesu (4) ile Derensu Koparıcı (1), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılıp Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.