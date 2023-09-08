Park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde SungurluÇorum karayolu Kırankışla köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu´dan Çorum istikametine seyir halinde olan Yusuf C. yönetimindeki 66 EB 178 plakalı TIR, iddiaya göre arızalandı, sürücü aracı yolun sağına çekti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan yönetimindeki 42 CNF 84 plakalı patoz yüklü TIR, arızalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, sürücü Selman Keşan'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selman Keşan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.