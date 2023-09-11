Çorum´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde´deki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muhammet B. (21) ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet B., Hüseyin Ö. İle Bünyamin Ü.´yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.