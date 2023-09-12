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        Çorum'da, haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 5 kişiyi JASAT yakaladı

         ÇORUM'daçocuğun'cinsel istismarı', 'yağma', 'silahlı tehdit' gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:40
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        Çorum'da, haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 5 kişiyi JASAT yakaladı
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        Çorum'da, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 68 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi metruk bir binada, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Alaca ilçesinde bulunan bir köyde, 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Çorum merkezde çalıştığı iş yerinde, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 12 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Çorum merkeze bağlı bir köyde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ise Laçin ilçesine bağlı bir köyde bulunan bağ evinde yakalandı.

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