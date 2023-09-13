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        Film çekilen köyde yangın

        ÇORUM´dabaşrollerini AhmetKural, Cengiz Bozkurt ve Serdar Gökhan'ın üstlendiği `Efsane´ isimli filminin çekimlerinin yapıldığı köyde çıkan yangında, samanlık, ahır ve 2 araç yandı, 2 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:55
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        Film çekilen köyde yangın
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        Selçuk Aydemir imzalı 'Efsane' filminin çekimleri için Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde özel alanlar kuruldu. Evler ve iş yerleri inşa edildi, köy meydanı yeniden düzenlendi. Yapımcılığını Aytaç Ağdağ´ın üstlendiği senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı filmin çekimleri sürdüğü sırada, sete yakın bölgede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler ahır ve samanlığa sıçradı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında film çekimlerinin yapıldığı samanlık, ahır ile 2 hafif ticari araç yandı, 2 büyükbaş öldü.

        Başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in paylaştığı filmin çekimlerinin, yangın söndürüldükten sonra devam ettiği belirtildi.

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