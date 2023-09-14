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        Çorum'da cenaze yolunda kaza: 1'i çocuk 10 yaralı

        ÇORUM´unOsmancıkilçesinde, lastiği patlayan minibüsün devrilerek bariyerlere çarptığı kazada 1´i çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:00
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        Çorum'da cenaze yolunda kaza: 1'i çocuk 10 yaralı
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        Kaza, sabah saatlerinde Samsun-İstanbul D-100 kara yolua, Çorum Osmancık ilçesi Akören köyü Hacıhasan mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Kocaeli´ye bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu Kuddüs Bayraktar yönetimindeki 06 DK 1120 plakalı minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüste bulunan 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

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