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        AK Parti İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 kişiye verilen hapis cezası onandı

        AKParti Çorum İl Başkanı Murat Günay´ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan, aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişinin aldığı hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:14
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        AK Parti İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 kişiye verilen hapis cezası onandı
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        AKParti Çorum İl Başkanı Murat Günay´ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan, aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişinin aldığı hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Çorum'da geçen 29 Mart'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay´ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Haziran'da görülen davada, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a iyi hal indiriminden 4 yıl 7 ay, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza verildi.

        Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı onadı. Verilen karara göre, sanıklardan Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ve Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok açısından verilen cezanın 5 yılın altında olduğu için İstinaf Mahkemesi verilen cezayı kesin olarak, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör ile ilgili de yine istinaf mahkemesi verilen cezanın 5 yıldan fazla olduğu için temyiz yolu açık olmak üzere kararı onadı.

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