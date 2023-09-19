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        Evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem yaşamını yitirdi, annesi gözaltına alındı

         ÇORUM'da,2'ncikattaki evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem E. yaşamını yitirdi, anne Eda Nur E. (26) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:20
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        Evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem yaşamını yitirdi, annesi gözaltına alındı
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         ÇORUM'da,2'ncikattaki evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem E. yaşamını yitirdi, anne Eda Nur E. (26) gözaltına alındı.

        Olay, öğleden sonra Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17. Sokak üzerinde meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Minik Buğlem'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'nin ifadesine başvurdu. Eda Nur E.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı ve çelişkili ifade vermesi sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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