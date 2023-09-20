Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kaza yapan sürücü, yoldan geçen kişi tarafından sırtından bıçaklandı

        ÇORUM´da3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülerden biri ise yoldan geçen biriyle aralarında çıkan tartışmada sırtından ve kolundan bıçaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yapan sürücü, yoldan geçen kişi tarafından sırtından bıçaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM´da3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülerden biri ise yoldan geçen biriyle aralarında çıkan tartışmada sırtından ve kolundan bıçaklandı.

        Akşemseddin Caddesi'nde dün gece Ö.S.'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip, F.A. yönetimindeki 19 TA 035, ve S.F. yönetimindeki 06 AS 7005 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada sürücülerden S.F. yaralandı. Sürücülerden F.A. ise bu sırada yoldan geçen 16 yaşındaki M.Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. F.A.´yı sırtından ve kolundan bıçakladı. S.F. ve F.K., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.´yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. M.Y. ifadesinde kazanın olduğu yerden geçerken F.K.'nin kendisine küfrettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı
        Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı
        Evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem yaşamını yitirdi, annesi gözaltı...
        Evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem yaşamını yitirdi, annesi gözaltı...
        Çorum'da hatalı park eden 30 araca 13 bin 80 lira trafik cezası kesildi
        Çorum'da hatalı park eden 30 araca 13 bin 80 lira trafik cezası kesildi
        Çorum'da kaldırımdan düşen yaşlı adam yaralandı
        Çorum'da kaldırımdan düşen yaşlı adam yaralandı
        Çorum'da annesi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen bebek öldü
        Çorum'da annesi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen bebek öldü
        Çorum'da Oğuzlar Göleti'ne 50 bin balık bırakıldı
        Çorum'da Oğuzlar Göleti'ne 50 bin balık bırakıldı