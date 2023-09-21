Dönercide asma kattan düşen çocuk yaralandı
ÇORUM´daannesiyle birlikte gittiği dönerci dükkanında asma kattan düşen Göktu K. (3) yaralandı.
ÇORUM´daannesiyle birlikte gittiği dönerci dükkanında asma kattan düşen Göktu K. (3) yaralandı.
Gazi Caddesi'nde annesiyle birlikte dönerciye giden Göktu K. asma kattayken dengesini kaybedip düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktu K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktu K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.