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        Dönercide asma kattan düşen çocuk yaralandı

        ÇORUM´daannesiyle birlikte gittiği dönerci dükkanında asma kattan düşen Göktu K. (3) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:10
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        Dönercide asma kattan düşen çocuk yaralandı
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        ÇORUM´daannesiyle birlikte gittiği dönerci dükkanında asma kattan düşen Göktu K. (3) yaralandı.

        Gazi Caddesi'nde annesiyle birlikte dönerciye giden Göktu K. asma kattayken dengesini kaybedip düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktu K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktu K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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