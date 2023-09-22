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        Kuşburnu toplamak için evden çıktı, bir gün sonra tel örgülere takılı, yaralı bulundu

        ÇORUM´dakuşburnu toplamak için evden çıkıp bir daha haber alınamayan Halil Erdoğan (59), bir gün sonra şehir dışındaki bir iş yerinin tel örgülerine takılı halde yaralı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:30
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        Kuşburnu toplamak için evden çıktı, bir gün sonra tel örgülere takılı, yaralı bulundu
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        ÇORUM´dakuşburnu toplamak için evden çıkıp bir daha haber alınamayan Halil Erdoğan (59), bir gün sonra şehir dışındaki bir iş yerinin tel örgülerine takılı halde yaralı bulundu.

        Buharaevler Mahallesi'ndeki evinden dün sabah kovayla kuşburnu toplamak için çıkan Halil Erdoğan´dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin müracaatı üzerine bölgede arama çalışması yapıldı. Polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Erdoğan'a ulaşılamadı.

        Halil Erdoğan, polis tarafından bu sabah saatlerinde evinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta, Çorum- Samsun kara yolundaki bir çiçekçi dükkanının tel örgülerine takılı yaralı halde bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdoğan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erdoğan'ın neden olay yerine gittiği ve olayın nasıl yaşandığı polis soruşturmasının ardından belli olacak.

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