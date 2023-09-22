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        Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

        ÇORUM´unOsmancık ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerli motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:15
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        Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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        ÇORUM´unOsmancık ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerli motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı.

        Kaza, Osmancık ilçesi Çorum Caddesi Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Çorum yönüne giden Akın Ö. yönetimindeki 19 ABU 969 plakalı otomobil, aynı yöne giden 19 ABA 989 plakalı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletteki Dursun Danacı (69) ile Yakup Doğan (61) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 ambulans ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Danacı buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        Sürücü Akın Ö. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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