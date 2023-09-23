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        Otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosiklette 2 kişi ağır yaralanmıştı; 1'i öldü

        ÇORUM'unOsmancık ilçesinde, otomobille çarpışan 3 tekerlekli elektrikli motosiklette ağır yaralanan 2 kişiden Dursun Danacı (69), kurtarılamadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 23:35 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:40
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        Otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosiklette 2 kişi ağır yaralanmıştı; 1'i öldü
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        ÇORUM'unOsmancık ilçesinde, otomobille çarpışan 3 tekerlekli elektrikli motosiklette ağır yaralanan 2 kişiden Dursun Danacı (69), kurtarılamadı. 

        Kaza, dün Osmancık ilçesi Çorum Caddesi Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Çorum yönüne gitmekte olan Akın Ö. yönetimindeki 19 ABU 969 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki 19 ABA 989 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Dursun Danacı ile yolcu olarak bulunan arkadaşı Yakup Doğan (61) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Danacı buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Danacı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

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