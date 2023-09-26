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        Gökyüzündeki uyduları görünce, korkuya kapılıp 112 Çağrı Merkezi'ni aradı

         ÇORUM'da gökyüzündeElonMusk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in `Starlink´ uydularını gören M.T., korkuya kapılıp, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:55
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        Gökyüzündeki uyduları görünce, korkuya kapılıp 112 Çağrı Merkezi'ni aradı
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         ÇORUM'da gökyüzündeElonMusk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in `Starlink´ uydularını gören M.T., korkuya kapılıp, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi.

        Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 6´ncı Sokak´ta oturan M.T., gökyüzünde Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in `Starlink´ uydularını görüp, korkuya kapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. M.T., çektiği görüntüleri polise gösterip, saldırı olma ihtimaline karşı ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri ise öyle bir saldırının söz konusu olmadığını görülen cismin uydu çalışması ile ilgili olabileceği yönünde M.T.´ye bilgi verdi.

        `UYDULARI GÖRÜNCE SALDIRI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ´ 

        Haber merkezine anons geçen polis ekipleri, "Efendim belirtilen adreste müracaatçı şahısla görüşüldü. Şahıs gökyüzündeki uyduları görünce saldırı olma ihtimalini düşünmüş, o nedenle yardım amaçlı ekip talep etmiş. Biz kendisine gerekli açıklamaları yaptık, buradan normale dönüyoruz" anonsu geçildi.

        Ardından devreye giren Asayiş Şube Müdürü Mete Bayrak ise "Şahıs gökyüzünde gördüğü uydular için yardım mı istedi? Orayı anlayamadım" diyerek, M.T´nin evine giden ekipten bilgi aldı.

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