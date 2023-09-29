Eski eşini öldüren şüpheli adliyeye çelek yelekle getirildi 

ÇORUM´daayrıldığı iki çocuk annesi eşi Zehra Gümüş´ü (45) bıçaklayarak öldüren Arif E., (47) hastanedeki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arif E., 2 ay önce boşandığı eşi Zehra Gümüş´ü çarşıda gördü. İkili arasında tartışma başladı ve Arif E., üzerindeki bıçakla Gümüş´ü vücudunun çeşitli yerlerinden üç kez bıçakladı. Ağır yaralanan Gümüş, caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Gümüş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi Arif G ise bir parkta çevredekilerin ihbarıyla suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Sabah emniyetteki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Arif G´nin eski eşiyle konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, öldürme gibi bir kastının olmadığını amacının sadece konuşmak ve bazı konularda uyarmak istediğini söylediği öğrenildi..