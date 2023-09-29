Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Eski eşini öldüren şüpheli adliyeye çelek yelekle getirildi 

        ÇORUM´daayrıldığı iki çocuk annesi eşi Zehra Gümüş´ü (45) bıçaklayarak öldüren Arif E., (47) hastanedeki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini öldüren şüpheli adliyeye çelek yelekle getirildi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM´daayrıldığı iki çocuk annesi eşi Zehra Gümüş´ü (45) bıçaklayarak öldüren Arif E., (47) hastanedeki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arif E., 2 ay önce boşandığı eşi Zehra Gümüş´ü çarşıda gördü. İkili arasında tartışma başladı ve Arif E., üzerindeki bıçakla Gümüş´ü vücudunun çeşitli yerlerinden üç kez bıçakladı. Ağır yaralanan Gümüş, caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Gümüş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın şüphelisi Arif G ise bir parkta çevredekilerin ihbarıyla suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Sabah emniyetteki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Arif G´nin eski eşiyle konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, öldürme gibi bir kastının olmadığını amacının sadece konuşmak ve bazı konularda uyarmak istediğini söylediği öğrenildi..

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Çorum'da Hacı Hasan Turan'ın 104. doğum günü kutlandı
        Çorum'da Hacı Hasan Turan'ın 104. doğum günü kutlandı
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 3 samanlık yandı
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 3 samanlık yandı
        Sungurlu'da okul servisleri denetlendi
        Sungurlu'da okul servisleri denetlendi
        Çorum'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaraland...
        Çorum'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaraland...
        GÜNCELLEME - Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı
        Çorum'da pirinç festivalinde yöresel yemek yarışması yapıldı
        Çorum'da pirinç festivalinde yöresel yemek yarışması yapıldı