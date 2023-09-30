Çorum'da selin gelişi kamerada

ÇORUM'unSungurlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sel anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çorum'da sağanak ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde hasara neden oldu. Yağış sonrası selin geliş anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sungurlu´da kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taştı. Belediye ekiplerince ilçede temizlik çalışmaları başlatıldı.