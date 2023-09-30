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        Çorum'da selin gelişi kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:40
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        Çorum'da selin gelişi kamerada (2)
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        ÇORUM'DASELLE GELENHEYELAN D-100 KARAYOLUNUN TEK ŞERİDİNİ KAPATTI

        Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, D-100 karayolunda toprak kayması oldu. İstanbul- Samsun D-100 karayolu Durucasu köyü mevkisinde tek şerit, sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı. Sağanak ve sonrasında oluşan sel ile beraber toprak kayması ve heyelan yaşandı. Trafik tek şeritten sağlanırken Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler D-100 karayolunda sürücüleri ikaz ederek tedbir aldı.

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