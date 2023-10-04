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        Esnafı tedirgin eden, iş yerinin duvarında bulduğu poşet, boş çıktı

        ÇORUM'unSungurlu ilçesinde, bir dükkanın duvarında asılı olan poşet, çevredekileri tedirgin etti. Dükkan sahibi, poşete dokunmadan polisi aradı. İncelemede poşet boş çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:40
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        Esnafı tedirgin eden, iş yerinin duvarında bulduğu poşet, boş çıktı
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        ÇORUM'unSungurlu ilçesinde, bir dükkanın duvarında asılı olan poşet, çevredekileri tedirgin etti. Dükkan sahibi, poşete dokunmadan polisi aradı. İncelemede poşet boş çıktı.

        Olay, sabah saatlerinde, Sungurlu ilçesinde Başpınar Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi Altınoğlu Camisi arkasında bulunan iş yerinin önünde meydana geldi. Esnaf Nesimi Körsülükoğlu, dükkanını açtığı sırada, iş yerinin duvarında asılı poşeti fark etti. Poşette bomba olma ihtimaliyle tedirginliğe kapılan Körsülükoğlu, durumu polise haber verdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, iş yeri önüne şerit çekip güvenlik önlemi aldı. İncelemede poşetin boş olduğu tespit edildi.

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