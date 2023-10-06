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        Çorum'da 2 markete silahlı saldırı

        ÇORUM'damotosikletile gelip, 2 farklı marketi kurşunladıktan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:10
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        Çorum'da 2 markete silahlı saldırı
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        ÇORUM'damotosikletile gelip, 2 farklı marketi kurşunladıktan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Hamit Duran Caddesi'ndeki marketin önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi, ateş açıp kaçtı. Dükkan sahibi M.Ş.'nin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip gelirken, incelemede markete 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüpheliler, bir süre sonra bu kez Cemil Bey Caddesi'ndeki markete ateş açtı. Bu sırada dükkandan çıkan K.K. ile T.K. da şüphelilere silahla karşılık verdi. Yaralanan şüpheli S.T., kaçtı. 2 şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. S.T., S.B. ve şüphelilere karşılık veren dükkan sahipleri K.K. ve T.K. gözaltına alındı. İncelemede ayrıca 3 adet tüfek, 2 adet tabanca ve silahlara ait 150 adet mermi ve av fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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