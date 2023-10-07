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        Baba ve oğlu iş yeri sahibini bıçaklayıp ağır yaraladı, o anlar kamerada

        ÇORUM'da,iş yeri sahibi Alparslan Tırpancı, darbedilip bıçaklandı. Tırpancı'nın ağır yaralandığı olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:35
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        Baba ve oğlu iş yeri sahibini bıçaklayıp ağır yaraladı, o anlar kamerada
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        ÇORUM'da,iş yeri sahibi Alparslan Tırpancı, darbedilip bıçaklandı. Tırpancı'nın ağır yaralandığı olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Sungurlu ilçesindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve oğlu V.Y., Alparslan Tırpancı'yı iş yerinde darbettikten sonra bıçakladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan Tırpancı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tırpancı'nın başına aldığı darbelerle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan E.Y. ve oğlu V.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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