Çorum'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı ÇORUM´un Osmancık ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de ağır yaralandı.

ÇORUM´un Osmancık ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de ağır yaralandı.

Kaza, sabah İstanbul- Samsun D-100 kara yolu Osmancık ilçesi Ömer Derindere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul yönüne giden Mustafa Karağaç (38) yönetimindeki 34 DFB 745 plakalı motosiklet ile Onur Özdemir'in (17) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Karağaç ile Onur Özdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.