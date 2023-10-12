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        Husumetlilerini ağır yaralayan baba ile oğlu yakalanıp, tutuklandı

        ÇORUM'dahusumetlisiAlparslan Tırpancı'yı sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçan Erkut Y. ile oğlu Veli Y., yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:30
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        Husumetlilerini ağır yaralayan baba ile oğlu yakalanıp, tutuklandı
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        ÇORUM'dahusumetlisiAlparslan Tırpancı'yı sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçan Erkut Y. ile oğlu Veli Y., yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 6 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Erkut Y. ile oğlu Veli Y., husumetlileri Alparslan Tırpancı'yı iş yerinde sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçtı. Tırpancı ambulansla hastaneye götürülürken, polis çalışma başlattı. Ekipler, dün Erkut Y.'yi Çorum'da, oğlu Veli Y.'yi ise Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Öte yandan Alparslan Tırpancı'nın Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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