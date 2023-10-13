Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        ÇORUM'da,2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i olan Bayındır köyü imamı Hacı Bursa hayatını kaybetti; eşi ve diğer sürücü ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da,2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i olan Bayındır köyü imamı Hacı Bursa hayatını kaybetti; eşi ve diğer sürücü ise yaralandı.

        Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin'in kullandığı 55 AJS 941 plakalı otomobil ile Hacı Bursa'nın idaresindeki 19 ND 604 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Bayındır köyü imamı olan Hacı Bursa, hayatını kaybetti. Eşi Ayşegül Bursa ile diğer araç sürücüsü Necmettin Metin yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhabrla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da silahla vurulan kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutu...
        Çorum'da silahla vurulan kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutu...
        Coğrafi işaret tescilli İskilip çileğinden lokum ve kolonya üretildi
        Coğrafi işaret tescilli İskilip çileğinden lokum ve kolonya üretildi
        "Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve Sağlık Kongresi" Çorum'da başladı
        "Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve Sağlık Kongresi" Çorum'da başladı
        Husumetlilerini ağır yaralayan baba ile oğlu yakalanıp, tutuklandı
        Husumetlilerini ağır yaralayan baba ile oğlu yakalanıp, tutuklandı
        Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik hasadı tamamlandı
        Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik hasadı tamamlandı