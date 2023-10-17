Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü

         ÇORUM´dasürücüsünündireksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 08:52 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

         ÇORUM´dasürücüsünündireksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Etyemez idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine saılık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

        Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde bulunan Nermin Çağıl ile Menşure Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişinin  otomobil içerisinden cansız bedenleri çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Cenaze dönüşü korkunç kaza: 3 ölü!
        Cenaze dönüşü korkunç kaza: 3 ölü!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        80 ton saman balyası kül oldu
        80 ton saman balyası kül oldu
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        TEM Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 13 yaralı
        TEM Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 13 yaralı
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        Çorum'da TOKİ'nin 743 konutun teslimine başlandı
        Çorum'da TOKİ'nin 743 konutun teslimine başlandı
        Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı
        Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı
        Çorum'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı