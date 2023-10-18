Asansör boşluğuna düşerek yaralandı

ÇORUM´daasansör boşluğuna düşen Ahmet Baş (88), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay bu akşam Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi´nde meydana geldi. Ahmet Baş, cadde üzerinde bulunan Gaye Apartmanın birinci katından asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrık ve kırıklar oluştuğu belirtildi.