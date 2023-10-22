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        Çorum FK - Eyüpspor: 2-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:03 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:05
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        Çorum FK - Eyüpspor: 2-3
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        STAT:Çorum Şehir Stadyumu

        HAKEMLER: Alper Akarsu,Hüsnü Emre Çelimli, Barış Çiçeksuyu

        ÇORUM FK : Ali Türkan, Kerem Kalafat, Michael Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Atakan Akkaynak dk. 78), Ahmet İlhan Özek (Ozan dk. 58), Thomas Verheijdt (Ahmet dk. 58 ), Michal Jan Nalepa (Eren dk. 70), Murat Yıldırım (Gökhan dk. 78), Bartolomeu, Erkan Kaş

        EYÜPSPOR: Berke Özer, Santos, Robin Yalçın (Taşkın dk. 74), Mehmet Murat Uçar, Alfredo, Riberio, Ahmed Kutucu ( Mete Kaan dk. 74), Ampem, Melih Kabasakal (Regatin dk. 58), Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 58, Uğur dk. 79), Metehan Baltacı, Bruno

        GOLLER: Dk. 42 Ferhat Yazgan, 90-4´te   Michael Ologo (Çorum FK) Dk. 9 Ahmed Kutucu,Dk.17 Caner Ergin, Dk.20 Prince Ampem Eyüpspor

        SARI KARTLAR: Melih (Eyüpspor), Ahmet İlhan, Murat Olaga (Ahlatcı Çorum FK)

        1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Eyüpspor´a 3-2 yenildi.

        9´uncu dakikada sol kanattan Ribeiro´nun ortasında ceza sahasında Ahmet Kutucu topu ağlara gönderdi: 0-1.

        17´nci dakikada sol kanattan Ahmet Kutucu´nun pasında Caner topla buluştu. Caner'in çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Türkkan´ın müdahalesine rağmen top ağalara gitti: 0-2.

        20´nci dakikada Bruno´nun ceza sahasına ortasında arka direkte Ampem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

        42´nci dakikada Murat´ın pasında topla buluşan Ferhat´ın kalecinin önde olduğunu görüp yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti: 1-3.

        Mücadelenin ilk devresi Eyüpspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        90+4'üncü dakikada Çorum´un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Zargo Toure topu ağlara yolladı: 2-3.

        Bu sonuçla Eyüpspor 24 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Çorum FK ise 13 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2023-10-22 22:02:07

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