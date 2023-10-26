Otobüs durağında tartıştığı arkadaşlarına pompalı ile ateş açtı: 3 yaralı

ÇORUM´daotobüs durağında arkadaşlarıyla tartışan F.İ.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı. F.İ. ve yanında bulunan M.A. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay bu akşam Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak´ta bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre arkadaş oldukları belirtilen 5 kişi arasında tartışma yaşandı. F.İ.'nin yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği C.A., S.Ç. ve D.T. yaralandı. Seken saçmalar durağın camlarına da isabet etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli F.İ. ile yanında bulunan M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.