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        Hurdalıkta çıkan yangın, kontrol altına alındı

        ÇORUM'unOsmancık ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:15
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        Hurdalıkta çıkan yangın, kontrol altına alındı
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        ÇORUM'unOsmancık ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'nde Ayhan Niğdelioğlu'na ait kaynak makinesi, eski buzdolabı, çamaşır makinesi, madeni yağ ve ikinci el eşyalar gibi hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun siyah dumanın yayıldığı görülürken; yangında ara ara küçük çaplı patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

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