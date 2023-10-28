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        Çorum'da öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafelerde asayiş uygulaması

        ÇORUM´daöğrencilerin ağırlıklı olduğu kafe ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:10
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        Çorum'da öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafelerde asayiş uygulaması
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        ÇORUM´daöğrencilerin ağırlıklı olduğu kafe ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

        Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan´ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, GBT kontrolü yapıldı. Öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafe ve umuma açık yerlere yönelik yapılan denetimlerde 324 kişinin bilgilerini sorgulayan ekipler, bir iş yerine, gürültü yaptıkları gerekçesiyle işlem yaptı. Bir araçta yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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