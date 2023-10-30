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        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler

         ÇORUM´daKredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu´nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Yurt bahçesine çıkan öğrenciler olayı protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:25
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        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler
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         ÇORUM´daKredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu´nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Yurt bahçesine çıkan öğrenciler olayı protesto etti.

        Çorum Mimarsinan Mahallesi´nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu´ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalanınca, 6 öğrenci içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. 

        Yurt asansörünün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti. Yurda gelen Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazasıda, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan öğrenciler daha sonra yurtlarına geri döndü.

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