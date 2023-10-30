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        Çorum Valisi, halkı milli maça çağırdı

        UEFAKadınlar Uluslar Ligi´nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Çorum´da Lüksemburg ile 15 bin kapasiteli Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Milli maç öncesi Şehir Stadyumu´nda incelemelerde bulunan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TFF ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:40
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        Çorum Valisi, halkı milli maça çağırdı
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        UEFAKadınlar Uluslar Ligi´nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Çorum´da Lüksemburg ile 15 bin kapasiteli Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Milli maç öncesi Şehir Stadyumu´nda incelemelerde bulunan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TFF ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi´nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yarın Çorum´da Lüksemburg ile karşılaşacağı maç öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Vali Zülkif Dağlı, "28 Ekim itibariyle milli takımımız, dün akşam itibariyle de misafir takımımız Lüksemburg Çorum´a gelerek kampa girdiler. Şehir stadımızda her türlü hazırlıklar tamamlandı. Artık maç gününü ve saatini heyecanlı bir şekilde bekliyoruz" diye konuştu.

        Vali Dağlı, "Çorum´da ilk kez milli maç yapılıyor. Vatandaşlarımızın maça gelmesini istiyoruz. Gelmeleri için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşları, belediyemiz üzerinden gerekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın stada gelmesi, bilet almaları konusunda gerekli yardımlar da yapılıyor. Maça gelecek vatandaşlarımız için Saat Kulesi´nden ücretsiz olarak stadyuma otobüs seferleri yapılacak. Şu an itibariyle 7 bin bilet satışı oldu. Yarın bu rakam 10 binleri geçecek. Hedefimiz stadımızı doldurarak milli takımımızı desteklemek ve takımlarımıza iyi bir ev sahipliği yapmak. TFF özverili bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Maçın Çorum´a verilmesinden dolayı TFF´ye teşekkür ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü´müz her türlü tedbiri aldı" dedi.

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