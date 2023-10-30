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        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:35
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        Çorum´da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı; tepki gösterdiler (2)
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        VALİDAĞLI: ÖĞRENCİLERKONUYU BİRBİRİNE ANLATINCA PANİK OLMUŞ

        Çorum´da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu´nda asansörün arızalanması sonucu yaşanan olay üzerine Valilik açıklama yaptı. Vali Zülkif Dağlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "29 Ekim 2023 tarihi saat 21.51'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurt Müdürlüğü C bloktaki asansör zemin kattan yukarı çıkarken 3'üncü katta 3-5 santim erken durmuş. Asansörün kapısı normal olarak açılmış ve öğrenciler sorunsuz bir şekilde asansörden inmişlerdir. Yurtta bulunan kamera kayıtları incelendiğinde asansörün 3'üncü kata 3-5 santim kala durduğu, asansörde bulunan 6 öğrencinin sorunsuz bir şekilde indiği, asansörün önünde herhangi bir korku ve panik yaşanmadığı, ancak bloğun önüne inen öğrencilerin konuyu birbirlerine anlatırken panik ve kargaşa havası yarattıkları tespit edilmiştir. Bloktaki güvenlik görevlisi konuyu nöbetçi memura iletmiş, nöbetçi memur anında olay yerine gelerek öğrencileri yatıştırmaya çalışmış ve hemen yurt müdürünü arayarak konu hakkında bilgi vermiştir. Saat 22.30 sıralarında Yurt Müdürü, Yurt İdare Şube Müdürü ve İl Müdürü olay yerine intikal etmişlerdir. Bekleyen ve kargaşa çıkaran (çoğu misafir) öğrencilerle görüşmüşler ve öğrencileri sakinleştirmişlerdir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için emniyet güçlerine bilgi verilmiştir. Yurtta bulunan tüm asansörler tedbiren kapalı tutulmakta olup, en ince ayrıntısına kadar yapılacak kontroller neticesinde tekrar kıymetli öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

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