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        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:00
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
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        STAT:ÇorumŞehir 

        HAKEMLER: Maral Mirzai Beni, Camilla Stendahl, Jilan Taher

        TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 84 Büşra Kuru), Miray Cin, Busem Şeker (Dk. 46 Elif Keskin), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 71 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 71 Didem Karagenç ), İlayda Civelek, Gülbin Hız

        LÜKSEMBURG: Schlime, Barbosa, Becker (Dk. 46 Fernades), Kremer, Estevez, Magalhaes, Marques (Dk. 72 Schmit), Thompson (Dk 83 Miny), Jorge (Dk. 55 Abreu), Lavinas (Dk. 72 Albert), Dos Santos

        GOL: Dk. 14 Birgül Sadıkoğlu (Türkiye)

        SARI KART: Dk.74 Didem Karagenç (Türkiye)

        UEFA Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum´da oynanan maçta Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti. 4'te 4 yaparak 12 puana yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada Birgül Sadıkoğlu kaydetti.

        14'üncü dakikada İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime'yi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        90'ıncı dakikada A.Milli takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Schlime kurtardı.

        Karşılaşmayı A Milli Kadın Futbol Takımı 1-0 kazandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2023-10-31 21:54:53

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