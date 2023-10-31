A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
STAT:ÇorumŞehir
HAKEMLER: Maral Mirzai Beni, Camilla Stendahl, Jilan Taher
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 84 Büşra Kuru), Miray Cin, Busem Şeker (Dk. 46 Elif Keskin), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 71 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 71 Didem Karagenç ), İlayda Civelek, Gülbin Hız
LÜKSEMBURG: Schlime, Barbosa, Becker (Dk. 46 Fernades), Kremer, Estevez, Magalhaes, Marques (Dk. 72 Schmit), Thompson (Dk 83 Miny), Jorge (Dk. 55 Abreu), Lavinas (Dk. 72 Albert), Dos Santos
GOL: Dk. 14 Birgül Sadıkoğlu (Türkiye)
SARI KART: Dk.74 Didem Karagenç (Türkiye)
UEFA Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum´da oynanan maçta Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti. 4'te 4 yaparak 12 puana yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada Birgül Sadıkoğlu kaydetti.
14'üncü dakikada İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime'yi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
90'ıncı dakikada A.Milli takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Schlime kurtardı.
Karşılaşmayı A Milli Kadın Futbol Takımı 1-0 kazandı.
DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR
2023-10-31 21:54:53