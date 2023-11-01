Baraj gölüne uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı

ÇORUM´dabaraj gölüne uçan otomobildeki M.Ö. (80) yaşamını yitirdi, A.A.S. (55) ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çomar Barajı'nda meydana geldi. Piknik yapanlar, otomobilin baraj gölüne uçtuğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulmak üzere olan A.A.S., isimli kadını aracın kapısını açarak kurtardı. İtfaiyenin dalgıç ekipleri M.Ö.'nün ise araçta cansız bedenine ulaştı. A.A.S., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.