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        Çorum'da 'araç alım-satım' anlaşmazlığı kavgası; 1 ölü, 1 ağır yaralı

        ÇORUM'daHasanA., 'araç alım-satım' anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Celalettin Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdü, Mehmet Ş.'yi de ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:30
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        Çorum'da 'araç alım-satım' anlaşmazlığı kavgası; 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        ÇORUM'daHasanA., 'araç alım-satım' anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Celalettin Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdü, Mehmet Ş.'yi de ağır yaraladı.

        Kale Mahallesi'nde Hasan A. ile Mehmet Ş. ve Celalettin Aygün arasında 'araç alım-satım' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hasan A., içerisinde Mehmet Ş. ile Celalettin Aygün'ün bulunduğu otomobile tabanca ile ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celalettin Aygün olay yerinde hayatını kaybetti; başına mermi isabet eden Mehmet Ş. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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