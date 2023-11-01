Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 ölü

        ÇORUM'unKargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'unKargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada İl Özel İdaresi´nde görevli sürücü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı, yaşamını yitirdi.

        İki kişinin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, soruşturma sürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü
        Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü
        İskilip'te iki günde 80 ünite kan bağışı toplandı
        İskilip'te iki günde 80 ünite kan bağışı toplandı
        Osmancık'ta itfaiye personeline mesleki eğitim veriliyor
        Osmancık'ta itfaiye personeline mesleki eğitim veriliyor
        Çorum'da 'araç alım-satım' anlaşmazlığı kavgası; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Çorum'da 'araç alım-satım' anlaşmazlığı kavgası; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü, 1 kişi yaralandı