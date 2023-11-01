Çorum'da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 ölü
ÇORUM'unKargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
ÇORUM'unKargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada İl Özel İdaresi´nde görevli sürücü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı, yaşamını yitirdi.
İki kişinin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, soruşturma sürüyor.