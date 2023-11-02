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        Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede

        ÇORUM'daaraç alım satımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada Celalettin Akgül´ü (47) tabancayla vurarak öldüren, Murat Şahin'i de (52) ağır yaralayan uzman çavuş Hasan A., (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:55
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        Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede
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        ÇORUM'daaraç alım satımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada Celalettin Akgül´ü (47) tabancayla vurarak öldüren, Murat Şahin'i de (52) ağır yaralayan uzman çavuş Hasan A., (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kale Mahallesi´nde dün uzman çavuş Hasan A. ile araç alım satımı işi ile uğraşan Mehmet Şahin ve Celalettin Akgül arasında tartışma çıktı. Otomobil satışındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada, uzman çavuş Hasan A., tabancasını çekip Akgül ile Şahin´i vurdu. Celalettin Akgül hayatını kaybederken ağır yaralanan Mehmet Şahin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli Hasan A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Polis, şüphelinin üzerinden 1, olay yerinde ise 2 tabanca buldu.

        Şüpheli Hasan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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