TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı ÇORUM'daTIR ile çarpışan traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ÇORUM'daTIR ile çarpışan traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum ile Mecitözü ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Elvan Çelebi mevkisinde meydana geldi. Recep Çelik yönetimindeki 16 RAU 61 plakalı TIR ile Arif Alagöz yönetimindeki 19 ACA 276 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, traktör sürücüsü Arif Alagöz ile yanındakilerden Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, Nevzat Vural ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nevzat Vural, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cesetleri de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından TIR şoförü Recep Çelik gözaltına alındı.