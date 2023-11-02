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        Çorum'da, valilik ek binası önünde silahlı kavga

         ÇORUM'da valilikekhizmet binası önünde, husumetli oldukları kişiye tabanca ile ateş eden 2 şüpheliden 1'i polisin takibiyle yakalanırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:05
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        Çorum'da, valilik ek binası önünde silahlı kavga
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         ÇORUM'da valilikekhizmet binası önünde, husumetli oldukları kişiye tabanca ile ateş eden 2 şüpheliden 1'i polisin takibiyle yakalanırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

        Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik ek hizmet binası önünde meydana geldi. M.A. ve Ş.Ç. ile husumetli oldukları S.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. ve Ş.Ç., tabancayla S.G.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Şans eseri kurşun kimseye isabet etmezken, şüphelilerden M.A., polisin takibi sonucu ara sokakta silahıyla birlikte yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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