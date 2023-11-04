Arızalı otomobili iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü ÇORUM´daA.C., arkadaşının arızalı otomobilini iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kişinin cüzdanı yerden alıp uzaklaştığı tespit edildi.

ÇORUM´daA.C., arkadaşının arızalı otomobilini iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kişinin cüzdanı yerden alıp uzaklaştığı tespit edildi.

Olay, önceki gün Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 20´nci Cadde´de meydana geldi. A.C., arkadaşlarının arızalı otomobili iterek götürdüğünü görüp, onlara yardım etmek istedi. A.C., bu sırada arka cebinde içerisinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra cüzdanının arka cebinde olmadığını fark eden A.C., çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde, bir kişinin cüzdanı yerden alıp uzaklaştığını görünce, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, aracının plakasından yola çıkarak kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.