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        ÇORUM´DA KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        ÇORUM´dakamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 07:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:19
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        ÇORUM´DA KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
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        ÇORUM´dakamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza gece yarısı Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Boran Deller'in (22) kullandığı plakasız motosiklet, Emek Caddesi üzerinde park etmek için manevra yaptığı belirtilen Yılmaz İ..'nin kullandığı  19 TS 681 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Boran Deller, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deller doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

        Görüntü Dökümü

        -Kaza yeri

        -Ekiplerin çalışma yapması

        -Detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2023-11-06 07:19:31

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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