Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ÇORUM'da,2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İskilip ilçe karayolu Danaderesi mevkisinde meydana geldi. Ferhat A. (41) yönetimindeki 19 UK 820 plakalı otomobil, Süleyman Kula'nın (42) kullandığı 19 KZ 109 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşen A. (27) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Züleyha Kula ve Süleyman Kula, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.